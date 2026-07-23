كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن موعد تقديم المدرب الجديد للمنتخب الأول إلى وسائل الإعلام، بعد رحيل ديديه ديشامب عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وانتهت فترة ديشامب مع منتخب فرنسا بعد احتلال المركز الرابع في مونديال 2026، وخلال حقبته، حقق «الديوك» لقبي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

وبحسب تقارير فرنسية، توصل زيدان لاتفاق نهائي براتب شهري يبلغ 300 ألف يورو، قابل للارتفاع إلى 450 ألف يورو مع المكافآت.



مؤتمر صحفي للإعلان عن خليفة ديشامب

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي: «سيقدم رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو المدرب القادم للمنتخب الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، الساعة 11:00 صباحاً، خلال مؤتمر صحفي».



اجتماع استثنائي قبل الإعلان الرسمي

وأضاف البيان: «عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي سيُعقد في صباح اليوم نفسه، سيقدم فيليب ديالو المدرب القادم للمنتخب الفرنسي لوسائل الإعلام».



اتفاق مع زيدان

ولم يكشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن اسم المدرب الجديد، لكن تقارير صحفية ذكرت أن زين الدين زيدان سيتولى المهمة بعقد يمتد حتى عام 2030.



مسيرة تدريبية قصيرة.. وإنجاز أسطوري

ولم يقد زيدان خلال مسيرته التدريبية سوى فريق ريال مدريد، لكنه حقق إنجازاً استثنائياً بقيادة النادي الملكي للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة من 2016 إلى 2018.