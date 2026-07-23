أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن مشاعر أهالي المنطقة ووفاءهم خلال فترة علاجه ستظل محل تقدير واعتزاز، قائلاً: «قبل سفري قلت لكم: أنا أحبكم، أما الآن، أنا أعشقكم».



ورفع الشكر لله تعالى على نعمه، معرباً عن بالغ امتنانه لخادم الحرمين وولي العهد على ما حظي به من اهتمام ورعاية طوال رحلته العلاجية، كما قدّم شكره لأهالي منطقة تبوك على مشاعرهم الصادقة ومحبتهم.

مشاعر فرح



جاء ذلك خلال الحفل الذي شرّفه أمس، وأقامه أهالي منطقة تبوك بمناسبة عودته من رحلته العلاجية، بحضور نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.



وشهد الحفل عرض فيلم مرئي جسّد مشاعر الفرح التي عمّت المنطقة بعودة الأمير فهد بن سلطان، إلى جانب كلمة لأهالي المنطقة ألقاها الدكتور عبدالله عناد الغريض، وقصائد نبطية وفصيحة وأوبريت غنائي، قبل أن تُختتم الفقرات بأداء العرضة السعودية بمشاركة أمير المنطقة.