تطلق المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) في 3 أغسطس القادم مرحلة استمرارية الفرص المتبقية للمتقدمين من خريجي الثانوية العامة لحجز مقاعد قبول في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الجديد 1448.



وبينت المنصة أن هذه المرحلة تستمر حتى 31 أغسطس، وهي فرصة للطلبة الذين لم يحصلوا على قبول سابق أو يرغبون في الحصول على فرصة أخرى في رغبة لم تكن مدرجة ضمن رغباتهم السابقة، مشيرةً إلى أن الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية تكون مرة واحدة فقط.

استمرارية الفرص



وأوضحت «قبول» أن حالات الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية تتمثل عند تأكيد القبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية، والرغبة في الحصول على فرصة قبول خارج قائمة الرغبات، وفي حال عدم الحصول على قبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية، وفي حال عدم تأكيد القبول أو إلغاء القبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية.



وأكدت أن هذه المرحلة تمكن المتقدم من استعراض الفرص مع الحفاظ على مقعده الحالي، مشيرةً إلى أنه عند التقديم على استمرارية الفرص المتبقية يكون القبول بها مباشراً.

متابعة المهلة



ووفق الإرشادات المنظمة، يستطيع الطالب خلال مرحلة الاستمرارية استعراض الفرص المتاحة مع الاحتفاظ بمقعده الحالي، إلا أن التقديم على إحدى الفرص يعني قبولها مباشرة عند توافر الشروط والمعايير المحددة من الجهة التعليمية.



وشددت المنصة على ضرورة متابعة المهلة الزمنية المحددة لتأكيد الفرصة؛ إذ يؤدي عدم التأكيد خلالها إلى اعتبارها مرفوضة تلقائياً، إلى جانب اشتراط استيفاء الطالب الضوابط الأكاديمية ومعايير القبول المعلنة.



وتمنح المرحلتان الطلبة مساحة إضافية لتحسين خياراتهم الجامعية، والاستفادة من المقاعد التي قد تتوافر نتيجة انسحاب بعض المقبولين أو عدم تأكيد قبولهم.