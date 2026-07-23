سلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمكتبه المواطن حمد بن إبراهيم الحربي، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، بحضور والده، تقديراً لتبرعه بنسبة 65% من كبده لوالد والدته.

وأكد أمير نجران، أنّ ما قدّمه المواطن يجسد أسمى معاني البر، ويعكس القيم الإنسانية النبيلة التي حث عليها ديننا الحنيف، منوهاً بما توليه القيادة من اهتمام بتكريم أصحاب المبادرات الإنسانية، وترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، وتشجيع الأعمال التي تسهم في إنقاذ الأرواح.

من جانبهما، قدّم الحربي ووالده شكرهما للقيادة الرشيدة، مؤكدين أن منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة يُعد مصدر فخر واعتزاز.