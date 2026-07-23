عاد الفنان الإماراتي عيضة المنهالي إلى عالم الفيديو كليب بعد غياب استمر قرابة تسع سنوات، ليطل على جمهوره بعمل مصور جديد لأغنيته «قلبي رهينك»، والتي طرحها أخيراً عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

إصدار صيفي

تأتي أغنية «قلبي رهينك» ضمن الإصدارات الصيفية التي يحرص المنهالي على تقديمها لجمهوره وهي من كلمات الشاعر علي الخميساني، وتلحين المنهالي فيما تولى إخراج الفيديو كليب المخرج هاني شيباني الذي ترجم مشاعر الأغنية في صورة مرئية تتناسب مع طبيعتها.

طابع عاطفي

وحول سبب اختياره لهذه الأغنية تحديداً لتكون بوابة عودته إلى تصوير الكليبات، أوضح المنهالي أنه لمس تميزها منذ مراحل تنفيذها الأولى، لما تحمله من طابع عاطفي ووجداني عميق، مفضلاً أن يقدمها بصورة مرئية كهدية لجمهوره ومحبي اللون الغنائي الخليجي الأصيل.

وعلى الرغم من إدراكه للتغيرات السريعة في طرق استهلاك المحتوى الموسيقي رقمياً في الوقت الحالي، أكد المنهالي إيمانه بأن الجمهور المتذوق لا يزال يبحث عن الأعمال الفنية المتقنة ويدعمها، معرباً عن أمله في أن ينال الكليب الجديد استحسان متابعيه.

صوت الإمارات

وحافظ المنهالي على نشاطه الفني طيلة الأعوام السابقة واقتصر غيابه فقط على تصوير «الفيديو كليب»، حيث لم يغب الفنان الذي يلقبه جمهوره بـ«صوت الإمارات» عن الساحة الفنية؛ بل حافظ على تواجده القوي والمستمر من خلال طرح العديد من الأغنيات المنفردة التي حققت ملايين المشاهدات، إلى جانب مشاركاته الفاعلة في أبرز المهرجانات والحفلات الغنائية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.