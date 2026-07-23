مأساة الرصيف في اليابان.. سقوط غامض من الطابق الـ12 يُنهي حياة شابة بريئة

شهدت مدينة ناغويا اليابانية واقعة مأساوية أدت إلى مصرع شابة في مقتبل العمر؛ إثر سقوط رجل عليها بشكل مفاجئ من أعلى مبنى سكني مكون من 12 طابقاً أثناء سيرها في الشارع، في حادثة صادمة أعادت إلى الأذهان مخاوف حوادث السقوط من المرتفعات في المناطق الحضرية المزدحمة.

تفاصيل الحادثة النزفية

ونقلت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن وسائل إعلام يابانية، أن الشابة هورا إينابا (23 عاماً) كانت تسير على رصيف مشاة في ناغويا قرابة الساعة الواحدة صباحاً، قبل أن تُفاجأ بسقوط الشاب شينسي تاغوتشي (29 عاماً) فوقها مباشرة من المبنى المحاذي للطريق.

وبحسب التقارير، كان تاغوتشي برفقة أحد أصدقائه لحظة السقوط، الذي سارع فوراً بالاتصال بخدمات الطوارئ. وعلى الفور، هرعت طواقم الإسعاف إلى الموقع ونقلت الطرفين إلى المستشفى في حالة حرجة؛ لتلفظ الشابة إينابا أنفاسها الأخيرة لاحقاً متأثرة بإصابتها بـ«صدمة نزفية» حادة، في حين لا يزال الشاب يرقد في العناية المركزة غائباً عن الوعي.

تحقيقات رسمية وسوابق مقلقة

من جانبه، فرضت شرطة محافظة (آيتشي) طوقاً أمنياً حول مسرح الحادث، وفتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان السقوط ناتجاً عن محاولة إقدام متعمدة أم أنه مجرد حادث عَرَضي غامض.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة مماثلة شهدتها مدينة يوكوهاما عام 2024، حينما قفزت طالبة ثانوية من أعلى مركز تجاري مزدحم لتسقط فوق امرأة (32 عاماً) كانت تسير أسفل المبنى، مما أسفر عن وفاتهما معاً في ذلك الوقت، وهو ما يجدد النقاش في اليابان حول سلامة المارّة أسفل البنايات شاهقة الارتفاع.