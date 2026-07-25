تقدم نادي بشكتاش التركي بعرض إلى إدارة الهلال لاستعارة مهاجم الفريق داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض بـ4 ملايين يورو

وبحسب صحيفة «فاناتيك» التركية، قدم نادي بشكتاش عرضاً إلى الهلال بقيمة 4 ملايين يورو لضم نونيز على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم الأوروغوياني يبدي ترحيباً بالانضمام إلى بشكتاش والعودة إلى اللعب في أوروبا مجدداً.

نونيز خارج حسابات إنزاغي

ويرتبط نونيز بعقد مع نادي الهلال حتى 30 يونيو 2028، لكن فرص استمراره تبدو صعبة في ظل عدم اعتماد المدرب سيموني إنزاغي عليه.

هل يجتمع نونيز وصلاح مجدداً؟

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بشكتاش يجري مفاوضات متقدمة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيداً لضمه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

وسبق أن لعب داروين نونيز ومحمد صلاح معاً في صفوف ليفربول، وحققا نجاحات خلال فترة وجودهما مع الفريق، وقد يتجدد اللقاء بين الثنائي في بشكتاش.