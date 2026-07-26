حقق فيلم 7DOGS نجاحات استثنائية في صالات السينما، بعدما أصبح رسمياً الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، محققًا 258,703,858 جنيهًا خلال أول 60 يومًا من عرضه.

إنتاج ضخم وفريق استثنائي

يقف خلف هذا النجاح فريق عمل كبير، يضم مجموعة من النجوم، يتقدمهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب منة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب، بينما تولى إخراجه الثنائي عادل العربي وبلال فلاح، اللذان شاركا سابقًا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية Bad Boys: Ride or Die.

نجوم عالميون

لم يقتصر الفيلم على نجوم العالم العربي، بل شهد مشاركة عدد من الأسماء العالمية، من بينهم جيانكارلو إسبوزيتو، المعروف بأدواره في Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، بطلة The Matrix Reloaded، إضافة إلى نجم بوليوود سلمان خان، وأحد أبرز أبطال سلسلة Tiger، إلى جانب النجم الهندي سانجاي دوت، بطل فيلم Vaastav، وساندي بيلا.

قصة 7DOGS

يجسد كريم عبدالعزيز شخصية غالي أبو داوود، أحد أخطر أعضاء منظمة سرية دولية تُعرف باسم «7Dogs»، قبل أن يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع ضابط الإنتربول خالد العزازي، الذي يؤدي دوره أحمد عز، في مهمة لمواجهة المنظمة والقضاء عليها، ضمن أحداث تجمع بين الأكشن والتشويق.

ويواصل 7DOGS رحلته الناجحة في دور السينما، بعدما رسخ مكانته كواحد من أبرز وأنجح الأعمال في تاريخ السينما المصرية، مؤكدًا قدرة الإنتاجات العربية على تحقيق أرقام قياسية ومنافسة الأعمال العالمية على مستوى الإنتاج والإيرادات. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم خلال عيد الأضحى في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وسط ترقب واسع من الجمهور لمواصلة مسيرة نجاحه.