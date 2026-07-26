يواصل فريق الهلال برنامجه الإعدادي في النمسا، حيث يعمل المدرب إنزاغي على تجهيز الفريق الكروي للقاء الثالث أمام فريق مولودية وهران الجزائري (الأربعاء) القادم، الساعة 1:00 ظهراً، ومن المتوقع أن تشهد المباراة الودية مشاركة النجم الهولندي كريسينسيو سمارفيل بعد انضمامه للتدريبات في معسكر النمسا.



في حين سيختتم الزعيم معسكره بالنمسا بالمباراة الودية الرابعة (الإثنين) القادم أمام فريق الأهلي القطري الساعة 6:00 مساءً.



وكان معسكر الفريق الهلالي انطلق في 15 يوليو وينتهي في الرابع من أغسطس القادم، وخاض الزعيم مباراتين وديتين انتهت بالفوز، (الأولى) ضد شتورم غراتس النمساوي، 2-1، و(الثانية) أمام فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 0/2.



يذكر أن فريق الهلال تنتظره استحقاقات محلية وقارية في الموسم الرياضي الجديد ويسعى للمنافسة على تحقيق البطولات.