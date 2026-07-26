انطلقت المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لفريق الدرعية في إسبانيا، إذ سيواصل المدرب برونو لاج تجهيز الفريق لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك بالموسم الرياضي الجديد.



وكان فريق الدرعية أنهى المرحلة الأولى في معسكر السويد، بتحقيق الفوز في المباراتين الوديتين (الأولى) أمام فريق تريليبورغ السويدي بنتيجة 4 - 1، و(الثانية) ضد فريق إف إيه 2000 الدنماركي بنتيجة 2-0.



وسيخوض فريق الدرعية مباراتين وديتين في معسكر إسبانيا الحالي، (الأولى) ضد فريق الريان القطري (الخميس) القادم 3:00 عصراً، و(الثانية) أمام فريق العين الإماراتي (الأحد) القادم 3:00 عصراً، وستعود بعثة الفريق إلى الرياض عقب نهاية المعسكر الخارجي.



وسيختتم فريق الدرعية مبارياته الودية أمام فريق الخلود يوم (السبت) الثامن من أغسطس.



يذكر أن فريق الدرعية سيستضيف نظيره الأهلي يوم (الخميس) 13 أغسطس الساعة 9:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسيواجه فريق الدرعية نظيره النصر يوم (الثلاثاء) 18 من الشهر ذاته الساعة 9:00 مساءً، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في الدور الـ32 من مسابقة كأس الملك للموسم الحالي.