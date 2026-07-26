تلقى فريق القادسية خسارته الأولى خلال معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا، بعدما سقط أمام ليفانتي الإسباني بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم (الأحد)، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.



وقدم القادسية أداءً متوازناً خلال مجريات اللقاء، ونجح في مجاراة منافسه في فترات عدة من المباراة، إلا أن ليفانتي تمكن من استغلال إحدى الفرص المتاحة أمام مرمى الفريق السعودي وتسجيل هدف المباراة الوحيد، ليحسم المواجهة لصالحه ويوقف سلسلة النتائج الإيجابية للقادسية في معسكره الإعدادي.



وكان القادسية قد استهل مبارياته الودية في المعسكر بالتعادل السلبي أمام ريال أوفييدو، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام جيرونا، فيما جاءت مواجهة ليفانتي كالتجربة الثالثة للفريق، وانتهت بخسارته بهدف دون رد.



وتأتي هذه المواجهات ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للقادسية، بهدف رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، وتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، إلى جانب الوقوف على مستويات العناصر الجديدة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، الذي يسعى خلاله الفريق إلى الظهور بصورة قوية والمنافسة على تحقيق نتائج مميزة في مختلف البطولات.