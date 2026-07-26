يضم فريق الهلال حالياً قائمة من 14 لاعباً أجنبياً في ظل وجود أسماء عالمية بارزة تعكس حجم الطموحات الكبيرة للنادي خلال الموسم القادم، وتمنح الجهاز الفني خيارات واسعة في مختلف مراكز اللعب.



وتضم قائمة أجانب «الزعيم» كلاً من: المغربي ياسين بونو، والفرنسي ماتيو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والتركي أكتشيشيك، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي جواو كانسيلو، ومواطنه روبن نيفيز، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والهولندي سامرفيل، والبرازيلي مالكوم، والفرنسي سايمون، ومواطنه ميتي، إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما والأوروغوياني داروين نونيز.



قائمة تزخر بالخبرة والنجومية والقوة الهجومية، وتضع الهلال أمام خيارات فنية واسعة، في وقت يواصل فيه النادي تحركاته لتعزيز صفوفه والمنافسة على مختلف البطولات.