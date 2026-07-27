لم يصنع الأمير أحمد بن سلطان، المعروف فنياً باسم «سهم»، حضوره من خلال الظهور الإعلامي أو كثافة التصريحات، بل اختار طريقاً أكثر صعوبة؛ أن يترك اللحن يتحدث نيابة عنه.

لسنوات طويلة ظل اسمه يتردد في كواليس الأغنية الخليجية قبل أن يعرف الجمهور هوية صاحبه، وهي تجربة منحت أعماله فرصة نادرة لتُقيَّم بمعزل عن الاسم أو المكانة.

قراءة تجربة «سهم» تكشف عن ملحن لا يبحث عن فرض شخصيته على المطرب، بل يعيد تشكيل أدواته مع كل صوت. فحين يلحن لعبدالمجيد عبدالله يمنح الجملة الموسيقية هدوءاً عاطفياً ومساحات واسعة للتعبير، بينما يقترب مع رابح صقر من الإيقاع والحركة، ويمنح أصالة تصاعداً درامياً يتلاءم مع قدراتها الصوتية. هذه المرونة ليست غياباً للبصمة، بل دليل على فهم عميق لفلسفة التلحين، إذ يصبح اللحن امتداداً للصوت لا منافساً له.

ما يميز «سهم» أيضاً، أنه ينتمي إلى جيل أدرك تغير ذائقة المستمع، فحافظ على روح الأغنية الخليجية من دون أن يحبسها داخل القوالب التقليدية. ألحانه بسيطة في ظاهرها، لكنها تقوم على بناء متوازن يعتني بالتفاصيل، ويبتعد عن التعقيد والاستعراض المجاني، وهو ما منح كثيراً من أعماله قدرة على البقاء في الذاكرة.

ورغم أن بعض النقاد يرون أن مرونته تجعل التعرف إلى ألحانه أقل مباشرة مقارنة بملحنين يمتلكون أسلوباً أكثر صخباً، فإن هذه السمة نفسها وسّعت دائرة حضوره، إذ نجح في التعاون مع مدارس غنائية متعددة دون أن يفقد توازنه الفني.

اليوم يُنظر إلى «سهم» بوصفه أحد أبرز صنّاع الأغنية السعودية الحديثة، ليس لأنه قدّم أكبر عدد من الألحان، بل لأنه رسخ فكرة أن النجاح الحقيقي يبدأ من احترام النص، وفهم المطرب، وبناء لحن يعيش بعد انتهاء الضجيج الإعلامي. إنها تجربة تؤكد، أن الملحن قد يبقى بعيداً عن الأضواء، لكنه يظل صاحب الأثر الأطول في ذاكرة الأغنية.