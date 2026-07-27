نادية الجندي تحسم جدل اعتزالها.. وتكشف مفاجأة عودتها

حسمت الفنانة المصرية نادية الجندي الجدل حول فكرة اعتزالها، مؤكدة أنها لا تفكر في الابتعاد عن الفن طالما تمتلك القدرة على تقديم أعمال جديدة، مشيرة إلى أن الخبرة والنضج اللذين يكتسبهما الفنان مع مرور السنوات يمنحانه المزيد من العطاء.



رفض إعادة أعمالها

كما أكدت في تصريحات تلفزيونية رفضها إعادة تقديم أعمالها الفنية التي ارتبط بها الجمهور، معتبرة أن المقارنة قد لا تكون منصفة للفنانين الجدد، لافتة إلى أن لكل نجم بصمته الخاصة وشخصيته الفنية التي تميزه.

استعداد للعودة إلى الشاشة

وكشفت نادية الجندي أنها تستعد للعودة إلى جمهورها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها تواصل قراءة عدد من السيناريوهات لاختيار العمل الأنسب سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية. وأضافت أن التكريم الحقيقي بالنسبة لها يظل محبة الجمهور رغم حصولها على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن سؤال جمهورها الدائم عن موعد عودتها كان دافعاً لاتخاذ قرار العودة بعمل جديد.

آخر أعمالها الفنية

ويعد مسلسل «سكر زيادة» آخر أعمال نادية الجندي، إذ عرض في رمضان 2020، وشاركها بطولته نبيلة عبيد، والراحلة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، وروجينا وآخرون تحت إدارة المخرج وائل إحسان.