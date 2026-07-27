كشف الفنان المصري مصطفى قمر استعداده لخوض تجربة سينمائية جديدة، معلناً أن فيلمه القادم يحمل اسم «صديق العيلة»، مشيراً إلى أن العمل لا يزال في مرحلة التحضير الأولى، ويجمعه بالمخرج علي إدريس والكاتبة زينب عزيز.

تعليق طريف من عمرو دياب

كما تطرق قمر خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» إلى كواليس علاقته بالنجم عمرو دياب، حيث استعاد موقفاً طريفاً جمعهما، موضحاً أنه أعجب بأغنيته «قمر» منذ طرحها بسبب كلماتها وإيقاعها المميز، ما دفعه إلى تصوير مقطع فيديو عفوي يوجه خلاله رسالة شكر للهضبة أثناء وجوده مع أبنائه في أحد المراكز التجارية.

وأشار مصطفى إلى أن عمرو دياب تفاعل مع الفيديو، وعندما التقيا لاحقاً استقبله بروح الدعابة قائلاً: «أنت نجحت الأغنية»، في إشارة إلى الفيديو الذي نشره، مؤكداً أن علاقتهما تقوم على المحبة والاحترام المتبادل.

أحدث أعماله

وعلى الصعيد الآخر، انضم مصطفى قمر إلى أسرة مسلسل «عيلة تعمل عمايل»، حيث يشارك في العمل بظهور خاص كضيف شرف، إلى جانب تقديمه الأغنية الدعائية بصوته.

ويجمع المسلسل نخبة من الفنانين منهم محمد ثروت ومي سليم من مصر، وآندريه سكاف ونظلي الرواس وناهد الحلبي وعبير شمس الدين من سوريا، والعمل من تأليف لؤي النوري وإخراج صفوان نعمو.

أعماله الغنائية

ويواصل مصطفى قمر طرح ألبومه «قمر قمرين» تدريجياً بواقع أغنية كل عشرة أيام، ويضم عدداً كبيراً من الأغاني المتنوعة يتعاون فيها مع نخبة من صناع الموسيقى في تجربة تحمل العديد من المفاجآت الفنية.