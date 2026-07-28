تحولت حملة تبرعات ضخمة أُطلقت لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا إلى قضية مثيرة للجدل، بعدما فتحت السلطات تحقيقاً في مصير الأموال التي جُمعت، لتتوسع دائرة الاستدعاءات وتشمل أسماء بارزة من الوسط الفني والإعلامي.

استدعت النيابة التركية عدداً من المشاهير للإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية التبرعات المرتبطة بجمعية «أحباب» الخيرية، التي أسسها المغني هالوك ليفينت المتهم في القضية المتعلقة بإدارة أموال التبرعات.

وشملت قائمة المستدعين المغني محسون كرمزي أوغلو، والممثلة إلتشين سانغو، المعروفة بدورها في مسلسل «حب للإيجار»، إلى جانب المغنية والممثلة غولبن إرغين، ومغني الروك هايكو جيبكين، والصحفي أوغور دوندار.

ويأتي استدعاء هذه الشخصيات بهدف الاستماع إلى أقوالهم حول القضية التي شهدت توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم مؤسس الجمعية هالوك ليفينت، الذي يقبع في السجن منذ نحو أسبوعين على خلفية التحقيقات.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً في تركيا، بعدما أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين الذين دعموا حملة التبرعات السابقة تراجعهم عن مساندتهم لليفينت، مؤكدين أنهم تعرضوا للتضليل بشأن طريقة إدارة الأموال.

وتعود بداية القضية إلى أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا عام 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص، إذ تمكن ليفينت من جمع تبرعات مالية كبيرة بلغت نحو 158 مليون دولار بهدف بناء مساكن للمتضررين الذين فقدوا منازلهم.

لكن مع تأخر تنفيذ بعض مشاريع الإسكان، بدأت تساؤلات حول مصير الأموال، قبل أن تفتح النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً شمل اتهامات تتعلق بمخالفات في إدارة الجمعية، من بينها انتهاك قوانين الجمعيات وغسل الأموال وتحويل أموال التبرعات إلى حسابات شخصية واستخدامها في أنشطة غير مشروعة.

ونفى ليفينت جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الجمعية خضعت لعمليات تدقيق عدة مرات، إلا أنه واجه انتقادات متزايدة من بعض المتضررين الذين قالوا إنهم لم يحصلوا على المساكن التي وُعدوا بها.

وفي قضية منفصلة، أدانت محكمة تركية ليفينت بإصدار شيكات دون رصيد بقيمة 70 مليون ليرة تركية، وفرضت عليه غرامة مالية مماثلة تقريباً، كما قررت منعه من إصدار الشيكات وفتح حسابات مصرفية.

وأعلن ليفينت لاحقاً نيته الاستقالة من إدارة الجمعية والتفرغ لمسيرته الفنية، في وقت تستمر التحقيقات وسط تصاعد الجدل حول القضية.

وكانت شعبية ليفينت الواسعة ودعم عدد من المشاهير لحملته قد ساعدا في جمع نحو 158 مليون دولار لصالح متضرري زلزال 2023، وهو النشاط الذي دفع مجلة «تايم» إلى اختياره ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيراً في 2023.