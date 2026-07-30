أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الخميس)، إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم راؤول أسينسيو.

تفاصيل الإصابة

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا راؤول أسينسيو من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى».

مدة الغياب

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب راؤول أسينسيو، لكن صحيفة «آس» الإسبانية ذكرت أن المدافع البالغ من العمر 23 عاماً سيبتعد عن الملاعب لمدة تقارب ستة أسابيع.

مصير غامض للمدافع الشاب

وأوضحت الصحيفة أن احتمالية رحيل أسينسيو عن ريال مدريد خلال الفترة القادمة أصبحت محل شك بعد الإصابة التي تعرض لها، رغم أن إدارة النادي كانت تدرس هذا الخيار منذ فترة.

أول إصابة في ولاية مورينيو الثانية

وتُعد إصابة راؤول أسينسيو الأولى في صفوف ريال مدريد خلال الولاية الثانية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولى المهمة خلفاً لألفارو أربيلوا.