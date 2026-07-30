ودع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد نادي برشلونة وجماهيره بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، عقب انتهاء فترة إعارته.

برشلونة يرفض تفعيل بند الشراء

وكان راشفورد قد تألق خلال فترة إعارته إلى برشلونة الموسم الماضي، لكن رغم ذلك، رفض النادي الكتالوني تفعيل خيار ضمه نهائياً مقابل نحو 30 مليون يورو، واتجه إلى التعاقد مع أنتوني جوردون من نيوكاسل وكريم أديمي من بوروسيا دورتموند لتدعيم خط الهجوم.

راشفورد يودع برشلونة

وكتب راشفورد عبر حسابه على منصة «إكس»: «أشعر بامتنان كبير لكل من في برشلونة على جعل فترتي هنا تجربة إيجابية لا تُنسى؛ فقد استمتعت بكل لحظة، وسأحمل معي ذكريات مميزة عديدة».

وأضاف الجناح الإنجليزي: «أتمنى لنادي برشلونة ولجميع مشجعيه كل التوفيق والنجاح في الموسم القادم».

أرقام راشفورد

وخاض راشفورد 49 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفاً، وصنع مثلها.