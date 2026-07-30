أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم (الخميس)، تعاقده مع المدافع الإنجليزي جون ستونز، قادماً من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد حتى 2028

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن ستونز، البالغ من العمر 32 عاماً، وقّع عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2028، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وأضاف البيان: «بعد 32 عاماً قضاها في إنجلترا، يستعد جون ستونز لبدء فصل جديد في ميلانو، مدعوماً بكل الخبرة التي اكتسبها طوال مسيرته».

مسيرة حافلة مع السيتي

وقضى ستونز 10 سنوات بقميص مانشستر سيتي، توج خلالها بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.