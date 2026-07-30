أصدر القضاء الإيطالي حكماً بتصفية نادي بريشيا، بعد استبعاده من المنافسات المحلية وتجريده من صفة النادي المحترف العام الماضي، بسبب تراكم الديون.

إعلان الإفلاس رسمياً

وأعلنت محكمة بريشيا إفلاس نادي بريشيا كالتشيو التاريخي، الذي تأسس عام 1911، بعد أن بلغت ديونه نحو 20 مليون يورو.

الاستبعاد من المنافسات

وكان الفريق، الواقع شمال إيطاليا، قد مُنع من المشاركة في جميع المسابقات الوطنية الصيف الماضي، بعدما ألغى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تصنيفه كنادٍ محترف.

نجوم مثلوا بريشيا

وحمل قميص بريشيا العديد من أساطير كرة القدم، أبرزهم بيب غوارديولا، وروبرتو باجيو، وأندريا بيرلو.