كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو موقف المدرب الهولندي آرني سلوت من إمكانية قيادة الأهلي، خلفاً للألماني ماتياس يايسله.

سلوت يتصدر قائمة المرشحين

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت، اليوم (الخميس)، أن سلوت يتصدر قائمة المرشحين لخلافة ماتياس يايسله، الذي ارتبط اسمه بتدريب نيوكاسل يونايتد في الموسم الجديد.

موقف سلوت من تدريب الأهلي

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «يُعتقد أن آرني سلوت يضع نصب عينيه العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى متى ما سنحت الفرصة المناسبة».

وأضاف الصحفي الموثوق: «رغم ارتباط اسمه بفرص عمل في الدوري السعودي أو على الصعيد الدولي، يرى سلوت أن مواصلة مسيرته في كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية هي الخيار الأنسب له في هذه المرحلة».

موسم كارثي مع ليفربول

وكان نادي ليفربول قد أعلن، السبت الماضي، إقالة آرني سلوت من تدريب الفريق بعد موسم كارثي على المستويين المحلي والقاري، رغم الإنفاق المالي القياسي على الصفقات قبل انطلاق موسم 2025-2026.