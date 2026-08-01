في سباق البحث عن علاجات أكثر فاعلية للأورام الدماغية، تستعد روسيا للانتقال إلى مرحلة جديدة قد تحمل آمالًا لمرضى يواجهون أحد أكثر أنواع السرطان شراسة. فبعد سنوات من الأبحاث والاختبارات المخبرية، يدخل علاج مبتكر مرحلة التجارب السريرية الأولى، في خطوة تهدف إلى تقييم قدرته على التصدي لورم لطالما شكّل تحديًا كبيرًا أمام الطب الحديث.

وأعلن معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية استعداده لإطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية على دواء جديد لعلاج الورم الأرومي الدبقي (الجليوبلاستوما)، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة بروتوكول الدراسة مع جراحي الأعصاب.

وقالت الباحثة الأولى في المعهد إيلينا كوليغينا إن المرحلة الأولى من التجارب ستشمل ما بين 30 و50 مريضًا يعانون من عودة الورم بعد الخضوع للعلاج الجراحي، موضحة أن كل مشارك سيتلقى جرعة واحدة من الدواء، ثم يخضع لمتابعة طبية تمتد عامًا كاملًا لتقييم سلامة العلاج وفاعليته.

ويعتمد العلاج على سلالة معدلة وراثيًا من فايروس مشتق من فايروس الجدري البقري، صُممت لتحفيز الجهاز المناعي على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها، في إطار نهج علاجي يقوم على تعزيز المناعة بدلًا من استهداف الورم بالوسائل التقليدية فقط.

ووفقًا للباحثين، أظهرت الدراسات ما قبل السريرية نتائج مشجعة، إذ ساعد الدواء في الحد من نمو الأورام الأولية دون التسبب في أضرار تُذكر للخلايا السليمة، وهو ما عزز الآمال بالانتقال إلى مرحلة اختبار العلاج على المرضى.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد منحت في ديسمبر 2021 الموافقة على إجراء التجارب السريرية للعلاج، الذي طُوِّر بالتعاون بين معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي، ومركز «فيكتور» الروسي للرقابة الصحية، وشركة «أونكوستار» التابعة لمؤسسة «سكولكوفو».

ويأمل فريق البحث أن تسهم نتائج هذه التجارب في تمهيد الطريق أمام تطوير علاجات مناعية أكثر فاعلية للأورام الدماغية الخبيثة، التي لا تزال تُعد من أكثر أنواع السرطان صعوبة في العلاج بسبب سرعة نموها ومحدودية الخيارات العلاجية المتاحة.