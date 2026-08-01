رحّب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عدم المضي قدمًا في مقترح FIFA Forward Enterprise (FFE)، مؤكدًا أن القرار يخدم المصلحة العامة لمجتمع كرة القدم الدولي.



وكان المقترح يقضي بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ«فيفا» تتولى إدارة الحقوق التجارية والتسويقية والتنظيمية لبطولاته، بما يشمل حقوق البث والرعاية والتذاكر والتراخيص، مع طرح حصة أقلية غير مسيطرة بنسبة 20% لمستثمرين من القطاع الخاص، بهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار، على أساس تقييم للشركة يبلغ 20 مليار دولار. وكان «فيفا» يعتزم توجيه العائدات إلى زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم، عبر رفع إجمالي التمويل المقدم للاتحادات الوطنية الأعضاء إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وتقديم منح إضافية لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، مع تأكيده الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الجوانب الرياضية والتنظيمية وحوكمة اللعبة.



وقال الشيخ حمد بن خليفة إن المقترح رغم احتوائه على عدد من الأفكار التي تستحق الدراسة إلا أن إعطاء الأولوية في المرحلة الحالية للحفاظ على وحدة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء يُعد قرارًا حكيمًا، ويعكس الحرص على استقرار منظومة كرة القدم العالمية.



وكان المقترح قد واجه معارضة واسعة من عدد من الاتحادات القارية والوطنية، التي أبدت مخاوف بشأن تأثير دخول مستثمرين خارجيين على مستقبل إدارة اللعبة، ما دفع رئيس «فيفا» إلى إعلان عدم المضي في المشروع، مفضلًا الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم العالمية.



وجدد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم تأكيد دعم الاتحاد الكامل لجهود جياني إنفانتينو الرامية إلى تطوير وتنمية كرة القدم حول العالم.