دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر ورفع مستوى اليقظة، متوقعة اليوم (السبت) إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المؤقت للمجال الجوي، وحدوث اضطرابات في حركة السفر.



وأوضحت الوزارة اليوم (السبت) أن بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، فيما ألغت شركات أخرى عدداً من مساراتها، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث أي تصعيد.



وحثت الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، مؤكدة أن من يقرر السفر ينبغي أن يتابع باستمرار مستجدات عمل المطارات وشركات الطيران.



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك بعثات تقع خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، محذرة من أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة حول العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية ومؤسسات أخرى.



تأتي هذه التطورات، في حين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران، مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غد (الأحد)، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».