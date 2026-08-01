فيما تنطلق جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل في روما، (الثلاثاء)، اندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله خلال الساعات الماضية.



وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد عناصره أصيب بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان.



بدوره، طالب مكتب منسق الأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو اليوم (السبت) بضرورة أن تضع إسرائيل حداً لعمليات التدمير التي تنفذها في جنوب لبنان، مؤكداً أن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً.



وشدد أرنو على ضرورة الحد من هذا التصعيد في وتيرة التدمير، مبيناً أن القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة.



وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بالتفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت بعضاً من مواقع البنية التحتية والمعالم الأثرية في جنوب البلاد بوصفها تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً لسلامة المواطنين وأمنهم.



من جهة أخرى، تجري الاستعدادات لجولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل في روما، حيث من المقرر أن يرأس وفد لبنان السفير سيمون كرم، بمشاركة السفيرة ندى معوض، ووفد عسكري، ومن المتوقع أن تتم مناقشة تنفيذ الاتفاق السابق والخطوات القادمة.



وأبرم لبنان مع إسرائيل اتفاق إطار بوساطة أمريكية في 26 يونيو، وبموجبه يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في مناطق تجريبية بعد انسحاب إسرائيل منها، ويعمل على نزع سلاح حزب الله فيها وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى، غير أن حزب الله لا يزال يرفض الاتفاق، الذي لم يتضمن جدولاً زمنياً لانسحاب إسرائيلي كامل.