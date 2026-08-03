كشفت شركة «أنثروبيك» 3 حوادث، تمكنت خلالها نماذج «Claude» من الوصول دون تصريح إلى أنظمة حقيقية تابعة لمؤسسات خارجية، أثناء اختبارات أمنية كان يفترض إجراؤها داخل بيئات معزولة عن الإنترنت.

وجاء اكتشاف الحوادث، عقب مراجعة أكثر من 141 ألف عملية تقييم، إذ تبين، أن خللاً في إعداد بيئة الاختبار أتاح للنماذج الاتصال بالشبكة، فتعاملت مع أنظمة واقعية على أنها جزء من محاكاة أمنية.

وشملت الحوادث نماذج «Claude Opus 4.7» و«Mythos 5» ونموذجاً بحثياً داخلياً، واستخدمت تقنيات اختراق أساسية، بينها استغلال كلمات مرور ضعيفة ونقاط وصول تفتقر إلى المصادقة. وفي إحدى الحالات، عثر النموذج على موقع حقيقي يحمل اسم الشركة الوهمية المستهدفة، ثم نجح في اختراقه.

وأوضحت الشركة، أن اثنتين من المؤسسات المتضررة لم تكونا على علم بالاختراق قبل إبلاغهما، مؤكدة، أن إجراءات الحماية المطبقة في النماذج المتاحة للجمهور كانت ستمنع هذا السلوك. وأوقفت «أنثروبيك» التقييمات السيبرانية مؤقتاً لمواصلة التحقيق وتشديد ضوابط الاختبار، وسط مخاوف متنامية بشأن قدرة الأنظمة المتقدمة على تنفيذ مهام غير مقصودة بعيداً عن الرقابة البشرية.