أعلن نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، (الثلاثاء)، أنه أصبح بإمكانه تسجيل المهاجم برايان مادجو للمشاركة في المنافسات الرسمية، وذلك عقب قبول محكمة التحكيم الرياضية للاستئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بمنع تسجيل اللاعب البالغ 17 عاماً، والذي انضم إلى الفريق قادماً من نادي ميتز.



وُلد مادجو في إنجلترا، لكنه نشأ في لوكسمبورغ، حيث شارك مع منتخبها الوطني في ثلاث مباريات خلال العام الماضي، قبل أن ينتقل لتمثيل منتخب إنجلترا تحت 17 عاماً.



وكان المهاجم، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات (1.93 متر)، قد انضم إلى أستون فيلا في يناير الماضي قادماً من ميتز مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (13.44 مليون دولار). إلا أن «فيفا»، وبسبب القواعد المنظمة لانتقالات اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على المستوى الدولي، رفض تسجيل مادجو، مبرراً قراره بكون اللاعب سبق له تمثيل لوكسمبورغ دولياً.



وتقدم أستون فيلا باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار «فيفا»، مؤكداً أن مادجو وُلد في إنجلترا ويحمل الجنسية البريطانية.



وقال النادي عبر حسابه في منصة «إكس»: «قرار المحكمة اليوم يعني أن برايان سيتم تسجيله لاعباً في أستون فيلا، وسيكون قادراً على المشاركة في المباريات الرسمية خلال الموسم القادم».



ونجح مادجو في تسجيل أربعة أهداف خلال فترة التحضير للموسم الجديد حتى الآن، من بينها هدفان في المباراة الودية الأولى لأستون فيلا أمام وولسال.



ويستعد أستون فيلا لمواجهة باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في مباراة كأس السوبر الأوروبية المقررة يوم 12 أغسطس الجاري.