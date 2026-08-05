أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، بمقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين من أفراد اللواء 55 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان، في حادثة تعد من أعنف الخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي نقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، بعد إصابتهم في الانفجار الذي وقع خلال عمليات عسكرية داخل البلدة.

وذكر موقع «حدشوت بزمان» العبري أن مروحية عسكرية هبطت في مستشفى رمبام، بينما شاركت ثلاث مركبات إخلاء في استقبال المصابين، مشيراً إلى نقل أربعة جنود وضباط في حالة خطيرة من موقع الانفجار، مع ترجيحات أولية بوجود قتلى، قبل أن تؤكد وسائل إعلام لاحقاً مقتل جنديين.

من جهته، أفاد موقع «Ynet» العبري بأن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات استهدفت الأراضي الزراعية والمشاعات الواقعة بين بلدتي مجدل زون والمنصوري، موضحاً أن الضربات طالت منشآت قال إنها تابعة لـ«حزب الله» في بلدة مجدل زون.

وفي السياق ذاته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمليات الإخلاء الجوي للجنود الإسرائيليين المصابين بواسطة مروحيات عسكرية، في مشهد عكس حجم الخسائر التي خلفها الانفجار.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة. وتشهد مناطق جنوب لبنان بين الحين والآخر عمليات عسكرية متبادلة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات ميدانية يقول إنها تستهدف مواقع وبنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في حين تؤكد الجماعة اللبنانية استمرارها في استهداف القوات الإسرائيلية داخل مناطق المواجهة، ما يبقي الحدود الجنوبية للبنان ساحة مفتوحة لاحتمالات التصعيد.