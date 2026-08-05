وصل النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا، اليوم (الأربعاء)، لإتمام انتقاله إلى نادي طرابزون سبور، مرتدياً القميص رقم 61، وهو ما أثار تساؤلات واسعة، لا سيما أن الجماهير اعتادت رؤيته بالقميص رقم 11 خلال فترتيه مع روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي.

وحظي صلاح باستقبال جماهيري كبير فور وصوله إلى تركيا، وبحسب تقارير صحفية تركية، سيوقع النجم المصري عقداً لمدة عامين، براتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 5 ملايين يورو، فضلاً عن حصوله على 25% من عائدات بيع قمصانه.

سر الرقم 61 على قميص صلاح

ويُعد الرقم 61 رمزاً تاريخياً لمدينة طرابزون، إذ يمثل رمز المدينة في نظام لوحات ترخيص السيارات في تركيا، وعلى مر السنين، أصبح هذا الرقم أحد أبرز رموز هوية المدينة وانتمائها، وظهر في أسماء المتاجر وحسابات التواصل الاجتماعي، كما تحظى قمصان طرابزون سبور التي تحمل الرقم 61 بمكانة خاصة لدى جماهير النادي.



ووفقاً لصحيفة «الصباح» التركية، سيرتدي محمد صلاح القميص رقم 10، ورغم طباعة قميص يحمل الرقم 11 باسمه، فإن نجم ليفربول السابق فضّل في النهاية ارتداء القميص رقم 10، وهو الرقم الذي يحمله أيضاً مع المنتخب المصري.