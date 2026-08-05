شهدت مدينة طرابزون الساحلية ومطار إسطنبول لحظة تاريخية عند وصول النجم المصري محمد صلاح لبدء مسيرته الجديدة لاعباً رسمياً ضمن صفوف فريق طرابزون سبور، إذ كان الاستقبال حافلاً بالمشاعر والترحيب الحار الذي يليق بنجم عالمي، بعد أن أعلن النادي رسمياً إتمام التعاقد معه لمدة موسمين، حاملاً القميص رقم 11 الذي عُرف به طوال مسيرته. وتوافد المئات بل الآلاف من جماهير «العنابي والأزرق» مبكراً إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، ثم تدفقوا بكثافة في شوارع طرابزون وأمام الفندق الذي يقيم فيه اللاعب، ومحيط ملعب «شينول غونيش».



ورفع المشجعون الأعلام المصرية والتركية معاً، ولوحات كُتب عليها بالعربية والتركية: «أهلاً بك يا فرعون طرابزون»، و«بكل فخر نرتدي الرقم 11»، مرددين بصوت عالٍ هتافهم الشهير: «بIZE هر يير طرابزون» أي «أينما كنا فطرابزون هنا»، وهو ما ردده صلاح نفسه في أول رسالته لهم. وقد تفاعل اللاعب صلاح بكل تواضع ومحبة، إذ توقف طويلاً ليوقع على القمصان والهدايا، ويلتقط الصور التذكارية، ويصافح الصغار والكبار، موجهاً لهم التحيات والشكر، قائلاً: «شكراً لهذا الحفاوة الاستثنائية.. أنا هنا لأعطي كل ما أملك من أجل هذا الفريق الكبير وهذه الجماهير الوفية.. هل أنتم مستعدون؟ أنا معكم بقوة».



وجاء هذا الانضمام بعد مفاوضات مكثفة نجحت فيها إدارة طرابزون بقيادة رئيسها إرتوجرول دوجان في حسم الصفقة كأحد أبرز وأكبر الصفقات في تاريخ الكرة التركية، خصوصاً بعد منافسة عدة أندية عالمية ومحلية للحصول على خدمات صلاح عقب انتهاء تجربته مع فريقه السابق. ويعد انضمام صلاح إلى فريق طرابزون سبور خطوة جديدة في مسيرته الرياضية، إذ يتطلع إلى تقديم أداء مميز يسهم في تعزيز مكانة الفريق على الصعيدين المحلي والدولي.