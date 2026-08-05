أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديل نظام الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء في مسابقاته القارية الثلاث، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ابتداءً من موسم 2026 - 2027. وبموجب التعديلات الجديدة، سيعاقب اللاعبون وأفراد الأجهزة الفنية بالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بعد الحصول على أربع بطاقات صفراء لا تؤدي إلى الطرد، بدلاً من ثلاث بطاقات كما كان معمولاً به في السابق.



كما نصت اللوائح الجديدة على فرض إيقاف إضافي بعد كل إنذارين لاحقين، ما يعني أن الإيقاف سيتكرر عند الحصول على البطاقة السادسة ثم الثامنة ثم العاشرة، وهكذا.



وأوضح «يويفا» أنه أبلغ الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة بهذه التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار تحديث لوائح مسابقاته القارية.



ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا يوم الثامن من سبتمبر القادم، تليها منافسات الدوري الأوروبي في 16 سبتمبر، ثم دوري المؤتمر الأوروبي في 15 أكتوبر.