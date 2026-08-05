في ليلة رياضية شهدت أحداثاً ساخنة، انتهت مباراة إياب دور الـ16 لكأس البرازيل بين سانتوس وريمو بفوز ثمين لسانتوس بهدف نظيف، لكن ما حدث بعد صافرة النهاية استحوذ على كل الأضواء، وأثار غضب أعضاء فريق ريمو وجماهيره بعد تصرف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وخلال توجه اللاعبين إلى غرف الملابس، حدثت المشادة بعد تعرض اللاعب نيمار لشتائم واستفزازات لفظية من أعضاء فريق ريمو، بمن فيهم رئيس النادي أنطونيو كارلوس تيكسيرا. وبعد هذا، قام اللاعب نيمار بالرد بقوة وصرخ في وجوههم بعبارة «أُقصيتم.. أُقصيتم!» مرات عديدة، وأشار بحركات يده مؤكداً خروجهم من البطولة، ثم قام برقصة استفزازية أمام الحواجز الفاصلة بين الفريقين. تصاعد الموقف لحد مشادة كلامية حادة، وسقطت بعض الحواجز المعدنية، حتى تدخل الأمن واللاعبون لتهدئة الأوضاع ومنع تطورها إلى اشتباك بدني.



ردود الفعل المتباينة



وقد وصف رئيس النادي عمل نيمار بأنه «غير لائق ولا يليق بنجم كبير»، واعتبره استفزازاً لجماهير الفريق بأكمله. في حين علق نيمار عبر حسابات التواصل الاجتماعي قائلاً: «يهينني الرجال، فأحتفل، فيغضبون»، مؤكداً أنه لم يكن هو من بدأ بالاستفزاز.



من جانب آخر، انقسم المتابعون بين من يرى أن رد فعله طبيعي على الإساءة، ومن يعتبره مبالغاً فيه ولا يتناسب مع مكانته كأحد أشهر لاعبي العالم. وبغض النظر عن صحة أو خطأ التصرف، فقد أضاف نيمار جدلاً جديداً لمسيرته الرياضية المليئة بالأحداث، وأصبحت الحادثة حديث الشارع الرياضي البرازيلي والعالمي، مع انتظار العقوبات التي قد تصدر بحقه من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.



تُعد هذه الواقعة واحدة من سلسلة الأحداث المثيرة للجدل المتعلقة بنيمار، والتي غالباً ما تثير انقساماً في الرأي العام حول سلوكه داخل وخارج الملعب.