كذّب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، تقريراً لشبكة CNN أفاد بأن مخزونات الجيش من الذخائر تراجعت إلى مستويات «منخفضة على نحو خطير» خلال حرب إيران، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن التقرير «غير صحيح».



وركّز هيغسيث في منشوره على شريط إخباري بثته الشبكة، وجاء فيه: «مصادر: الولايات المتحدة استخدمت نحو 80% من صواريخ الاعتراض الرئيسية في الحرب مع إيران، وكبار القادة يحذرون من أن المخزونات بلغت مستويات منخفضة على نحو خطير». وكتب: «هذا الشريط الإخباري غير صحيح»، مضيفاً: «عار عليكم. لا نكره وسائل الإعلام الإخبارية الزائفة بالقدر الكافي».



وكانت CNN نقلت عن مصادر عدة مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تقترب من استنفاد نحو 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة الدفاع الصاروخي «ثاد»، في وقت يحذر فيه كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أن مخزون وزارة الحرب (البنتاغون) من الذخائر بلغ مستوى «منخفضاً على نحو خطير».



وحسب مصدرين مطلعين على أحدث تقرير بشأن المخزونات، فقد استهلك الجيش الأمريكي ما يقارب أربعة أخماس مخزون صواريخ «ثاد» مقارنة بمستوياته قبل الحرب، إلى جانب نحو نصف مخزون صواريخ الاعتراض التابعة لمنظومة «باتريوت» منذ اندلاع النزاع.



وقدّر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الولايات المتحدة كانت تمتلك قبل اندلاع الحرب مع إيران نحو 2,200 صاروخ اعتراض لمنظومة «باتريوت» من أحدث نسختين مطورتين، إضافة إلى 452 صاروخاً لمنظومة «ثاد».



وأُثيرت مسألة المخزونات مجدداً قبل قرار الرئيس الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي، إلغاء تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، في ثاني مرة على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة التي يعرب فيها كبار مستشاري ترمب العسكريين صراحة عن قلقهم من تناقص الذخائر الأمريكية الأساسية خلال مناقشات تناولت احتمال تصعيد المواجهة مع إيران.



وأكد ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، خلال حربه مع إيران.



ووفقاً لمسؤول كبير في إدارة ترمب، كان الرئيس يعتزم المضي قدماً في تنفيذ ضربات واسعة النطاق (الجمعة)، كما تلقى هيغسيث الأمر النهائي بالموافقة على تنفيذها في اليوم نفسه. لكن ترمب تراجع عن قراره بعد محادثات أجراها (السبت).



وأكد كبير المتحدثين باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان لـ CNN، أن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم، ويمتلك كل ما يحتاج إليه لتنفيذ العمليات في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس.



وأضاف: «نفذنا بنجاح عمليات عدة عبر القيادات القتالية، مع ضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بترسانة كبيرة من القدرات اللازمة لحماية شعبنا ومصالحنا».



من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، لـCNN إن الجيش الأمريكي يمتلك أكثر من القدر الكافي من الذخائر والعتاد والمخزونات لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية للرئيس ترمب وما يتجاوزها.