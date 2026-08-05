كوريا الشمالية تتهم اليابان بالسير نحو «دولة حرب»

The influential sister of North Korean leader Kim Jong Un, Kim Yo Jong, accused Japan of moving towards becoming a "war state," amid what Pyongyang considers a rapid expansion of Japanese military capabilities and growing defense cooperation within the Pacific region.

Kim stated in a statement reported by state media that Japan is "accelerating its steps towards a war state," warning that North Korea will resort to "additional military options" in response to what she described as Japanese offensive maneuvers. She cited recent military updates made by Tokyo, including the purchase of long-range Tomahawk missiles and participation in U.S.-led exercises in the Philippines last May, considering these actions reflect a trend towards acquiring the capability to launch preemptive strikes.

Kim's remarks come at a time when Japan continues to increase its defense spending, which rose by 9.7% in 2025 to approximately $62.2 billion, equivalent to 1.4% of its GDP, the highest percentage since 1958. Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi has called for strengthening military capabilities, based on a government report that indicated rising risks associated with China, North Korea, and Russia.

Pyongyang's criticisms coincided with Chinese concerns over what it describes as Japan's "new militarism," amid deteriorating relations between Beijing and Tokyo. Tensions increased following remarks by Japanese Prime Minister Sanae Takaichi last November, in which she stated that "any Chinese move to control Taiwan could necessitate Japanese military intervention," provoking widespread Chinese objections.