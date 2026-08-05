تعتزم الفنانة السورية أصالة نصري زيارة سورية خلال شهر أغسطس الجاري في أول رحلة لها منذ أعوام.

رؤية الأحباب

وأوضحت نصري في لقاء تلفزيوني أنها كانت تأمل أن تتم عودتها إلى سورية في ظروف مختلفة وبالصورة التي لطالما تمنتها، إلا أنها قررت تجاوز تلك الأمنية، معتبرة أن الأهم بالنسبة لها هو رؤية أحبائها والوجود بينهم من جديد.

وأضافت: ستكون أولى وجهاتي في سورية منزل أسرتي في منطقة المزة، يعقبه منزل جدتي الكائن في شارع بغداد، والذي لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة في قلبي لما يحمله من ذكريات لا تفارقني.

ذكريات الماضي

وأكدت أن منزل جدتها يمثل جزءاً كبيراً من طفولتها، معربة عن رغبتها في استعادة أجواء الماضي من خلال قضاء ليلة هناك والاستيقاظ على أذان الفجر كما اعتادت في سنواتها الأولى.

وعن أكثر ما تفتقده في سورية، أوضحت أصالة أنها تتشوق لتناول طبق التسقية بالزيت فور وصولها، إلى جانب أمنيتها بأن تتزامن الزيارة مع موسم الدراق الذي يعد من أكثر الفواكه الشامية قرباً إلى قلبها.

أحدث الأعمال

من جهة ثانية، أطلقت أصالة نصري أحدث أغنياتها بعنوان «أصالة» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية، في خطوة لافتة اختارت خلالها أن تحمل الأغنية اسمها، وهي من كلمات وألحان أمجد جمعة، وتوزيع موسيقي فؤاد جنيد.