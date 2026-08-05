شهدت تصريحات الفنان المصري بيومي فؤاد تفاعلاً، بعد كشفه تفاصيل خلاف سابق مع الفنان رامز جلال، موضحاً، أن مشاركته في أحد برامج المقالب تركت لديه شعوراً بالاستياء بسبب السخرية من مظهره وملابسه أمام أفراد عائلته، وهو ما اعتبره أمراً أزعجه على المستوى الشخصي.

وأوضح بيومي، خلال لقاء تلفزيوني، أن انزعاجه دفعه إلى تجاهل اتصالات رامز جلال لفترة، مؤكداً أنه يفضل الابتعاد عن أي شخص يختلف معه حتى تهدأ الأجواء، قبل أن تعود العلاقة إلى طبيعتها. وأضاف، بروحه الساخرة، أن رامز هو من يشعر بالضيق منه حالياً، بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في برنامجه خلال موسم رمضان الماضي.

وكشف بيومي أيضاً، عن تعرضه لموقف مشابه مع إحدى الفنانات، مبيناً أنها تحدثت عنه بصورة غير لائقة، وعندما حاولت الاعتذار لم يكن مستعداً للتواصل معها بسبب غضبه، قبل أن تنتهي الخلافات لاحقاً.

وعلى الصعيد الفني، يُعرض حالياً لبيومي فؤاد فيلم «ابن مين فيهم»، الذي يجمعه بالفنانة ليلى علوي، بمشاركة هالة فاخر وبدرية طلبة وإيمان السيد، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.