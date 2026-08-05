حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول»، ثلاثة شروط لحصول المتقدمين من خريجي وخريجات الثانوية العامة على مقعد جامعي للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال آخر مراحل القبول والمتمثلة في «الفرص المتبقية».

وبينت المنصة، أن الشروط تتمثل في النسبة الموزونة الخاصة بالمتقدمين، واشتراطات الجامعة لكل تخصص، وتوفر المقاعد الشاغرة. وشددت، على أن المفاضلة والترشيح يتمان آلياً وفقاً للشروط السابقة. وأوضحت «قبول»، أن المتقدمين سيدخلون في المفاضلة على كافة الرغبات المدرجة في القائمة، إضافة إلى الفرص الشاغرة الأخرى بالمنصة، حتى وإن لم يقم المتقدم بإضافتها مسبقاً، وذلك حتى نهاية يوم الـ31 من أغسطس الجاري، وهو الموعد النهائي لانتهاء مرحلة استمرارية الفرص المتبقية.