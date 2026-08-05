تُمثّل مجالس المناطق في السعودية مرتكزاً مهماً وداعماً للتنمية المستدامة، من خلال إسهام الكفاءات الوطنية في دعم مسيرة التنمية المحلية والعمل المتكامل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في الاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي والوطن الطموح.

لقد شكّل صدور الأمر السامي، أمس (الثلاثاء)، بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ13 في فترتها الثامنة، دفعةً جديدةً لمسيرة النهضة والتطوير والإنماء، لتحقيق تطلعات المواطنين في جميع المناطق والمحافظات والمدن والبلدات والقرى، ورفع مستوى العمل الإداري، إلى جانب دراسة ما تحتاجه المنطقة من خدمات ومرافق، وتحديد أولويات المشاريع والمخططات التنظيمية للمدن والقرى.

وتمتد مهمات ومسؤوليات أعضاء مجالس المناطق إلى مختلف القضايا التي تهم المجتمعات والأسرة والمرأة، والمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويعوّل المواطنون على الأعضاء في العمل المستمر والمثابرة لخدمة المواطنين وقضاياهم، وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والرخاء والازدهار.