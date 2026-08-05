مع انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول».. رصدت «عكاظ»، محدودية التخصصات المطروحة في عدد من الجامعات عبر القبول المباشر، واقتصار معظمها على تخصصات يغلب عليها الجانب النظري وتُطرح بمقابل مالي.

وأظهر المسح، أن الرسوم الدراسية للتخصصات المتاحة تبدأ بنحو 3,300 ريال للفصل الدراسي الواحد، ما يرفع تكلفة دراسة البكالوريوس إلى نحو 30 ألف ريال في عدد من البرامج، وسط تراجع ملحوظ في طرح التخصصات العلمية والهندسية مقارنة مع التخصصات النظرية.

كما رصدت «عكاظ»، اختفاء الكليات التقنية من خيارات منصة «قبول» في المرحلة الحالية دون إعلان يوضح السبب، ما أثار تساؤلات عدد من المتقدمين، خصوصاً الراغبين في الالتحاق بالبرامج التقنية والمهنية.

وأكد عدد من الطلاب لـ«عكاظ»، أن محدودية الخيارات دفعت بعضهم إلى التوجه نحو البرامج المدفوعة لضمان الحصول على مقعد جامعي، فيما فضّل آخرون انتظار إعلانات قبول إضافية من الجامعات.

وكانت منصة «قبول»، أرجأت فتح المرحلة الثانية للتسجيل يوماً كاملاً بعد تعرضها لعطل فني مفاجئ، قبل أن تستأنف استقبال طلبات المتقدمين، وسط إقبال كبير من خريجي الثانوية الباحثين عن المقاعد المتبقية.