كشف مسح أجرته «عكاظ»، اتجاه عدد كبير من فنادق الطائف إلى طرح تخفيضات على أسعار الإقامة، وصلت إلى 100 و150 ريالاً لليلة الواحدة، بالتزامن مع استمرار الموسم السياحي وتزايد خيارات السكن أمام الزوار.

وأظهرت تطبيقات الحجز الإلكترونية المتخصصة، أن أسعار عدد من الغرف التي كانت تصل إلى نحو 450 ريالاً لليلة الواحدة انخفضت إلى ما بين 310 و350 ريالاً، ما يعادل خصومات بنحو 30% في بعض المنشآت، في ظل المنافسة على استقطاب المصطافين.

وتتركز الحركة السياحية في وجهات الطائف الأكثر جذباً، وفي مقدمتها الهدا، والشفا، والردف، والمنطقة التاريخية، والمواقع الأثرية، إلى جانب الإقبال المتزايد على المزارع السياحية التي أصبحت من أبرز خيارات الزوار.

في المقابل، تواصل محافظة الطائف تسجيل نمو في الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، إذ كشفت وزارة السياحة، أن المحافظة حققت ارتفاعاً في أعداد مرافق الضيافة والغرف المرخصة، ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى توفير خيارات إقامة ترتقي بتجربة الزوار وتعكس جودة الخدمات وأصالة الضيافة السعودية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في الطائف بلغ 317 مرفقاً، تضم 11,635 غرفة مرخصة، بزيادة 23% في عدد المرافق و16% في عدد الغرف مقارنة بمايو 2025، وهو ما يعكس توسع الاستثمارات السياحية وارتفاع الطاقة الاستيعابية بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المحافظة.