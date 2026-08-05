يواصل الفنان ماجد المهندس حضوره في الساحة الغنائية العربية، من خلال برنامج فني يجمع بين الحفلات الجماهيرية والمشاريع الموسيقية الجديدة، في وقت يستعد للقاء جمهوره في مدينة أبها، ضمن أولى حفلات صيف عسير، في أمسية تقام يوم 7 أغسطس على مسرح طلال مداح، أحد أبرز المسارح التي تستضيف الفعاليات الفنية خلال الموسم.

وتأتي مشاركة المهندس، ضمن سلسلة الحفلات التي يشهدها صيف عسير، وينتظر أن يقدم مجموعة من أشهر أعماله التي ارتبط بها جمهوره على امتداد مسيرته، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، في حفل يتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً، في ظل الإقبال المعتاد على حفلاته داخل المملكة. كما تُطرح التذاكر عبر منصة «بلاتينوم ليست» استعداداً لاستقبال الجمهور.

ولا يقتصر نشاط المهندس على الحفلات، إذ يواصل العمل على الجزء الثاني من ألبومه الجديد، بعدما اقترب من إنهاء مراحل التسجيل والإنتاج، تمهيداً لإطلاقه عبر المنصات الموسيقية خلال الفترة القادمة، في خطوة تستكمل مشروعه الغنائي الذي يركز على تقديم أعمال باللهجة العراقية.

ويضم الألبوم خمس أغنيات، هي: «سويلي موعد»، و«أنت وين»، و«مفرفح»، و«تعال اليوم»، إضافة إلى دويتو «عاشرتهم» الذي يجمعه بالفنان صابر علي، في تعاون يضيف بعداً جديداً إلى العمل المنتظر، ويعكس توجهه نحو تنويع المحتوى الغنائي مع الحفاظ على الهوية الموسيقية التي يقدمها.

ويعكس هذا النشاط الفني توازن ماجد المهندس بين حضوره على خشبة المسرح ومواصلة الإنتاج الغنائي، إذ يحرص على استثمار مشاركاته الجماهيرية بالتوازي مع تقديم أعمال جديدة، بما يعزز استمرارية حضوره في المشهد الموسيقي العربي. وتأتي حفلة أبها متزامنة مع مرحلة فنية نشطة، تجمع بين التواصل المباشر مع الجمهور واستكمال مشاريعه الغنائية، في إطار مسيرة تتواصل بخطوات متدرجة تعتمد على تنويع الإصدارات والحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة، بما يرسخ حضوره في الموسم الفني الحالي.