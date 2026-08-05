أثار تفشي فايروس تشانديبورا في ولاية غوجارات الهندية حالة من القلق بين الأسر والسلطات الصحية، بعد تسجيل وفاة 22 طفلاً، فيما أكدت الفحوص إصابة 35 طفلاً من بين 184 حالة مشتبهاً بها، وفقاً لبيانات إدارة الصحة في الولاية. وجميع الإصابات المؤكدة سُجلت لدى أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

ما هو فايروس تشانديبورا؟

يُعرف فايروس تشانديبورا منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن ظهوره يتكرر غالباً خلال موسم الرياح الموسمية، بالتزامن مع زيادة نشاط الحشرات الناقلة للمرض.

ويحذّر خبراء الصحة من أن سرعة تشخيص الأعراض تمثّل العامل الأهم في إنقاذ المصابين، في ظل عدم توفر علاج مضاد للفايروس أو لقاح حتى الآن.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن الفايروس ينتمي إلى عائلة الرابدوفيروس، ويتسبب في متلازمة التهاب الدماغ الحاد، التي تنتشر في مناطق غرب ووسط وجنوب الهند، خصوصاً خلال موسم الأمطار.

كيف ينتقل فايروس تشانديبورا؟

ينتقل الفايروس عبر لدغات الحشرات المصابة، وعلى رأسها ذباب الرمل، إضافة إلى البعوض والقراد، فيما تسهم الظروف البيئية غير الصحية وسوء إدارة النفايات في زيادة فرص انتشار العدوى.

أعراض فايروس تشانديبورا

تبدأ الإصابة عادة بأعراض تشبه الإنفلونزا، مثل الحمى الشديدة والصداع والإرهاق وآلام الجسم والقيء، لكنها قد تتطور سريعاً إلى مضاعفات خطيرة تشمل التشنجات، واضطراب الوعي، والغيبوبة، والتهاب الدماغ. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأطفال قد يواجهون تدهوراً سريعاً قد يؤدي إلى الوفاة خلال 48 إلى 72 ساعة من ظهور الأعراض.

طرق الوقاية

ورغم عدم وجود علاج نوعي للفايروس، فإن الأطباء يؤكدون أن التشخيص المبكر، والدخول السريع إلى المستشفى، وتقديم العلاج الداعم، يمكن أن يزيد فرص النجاة ويحد من المضاعفات.

وتوصي السلطات الصحية بالوقاية من لدغات الحشرات من خلال استخدام الناموسيات وطاردات الحشرات، والحفاظ على نظافة المنازل، والتخلص السليم من النفايات، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، خصوصاً خلال ساعات المساء، مع ضرورة التوجه الفوري إلى المستشفى إذا ظهرت على الطفل حمى مفاجئة مصحوبة بالتشنجات أو القيء أو اضطراب الوعي.