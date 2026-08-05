نقل موقع «أكسيوس»، اليوم (الأربعاء)، عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، على أن تعلنه واشنطن.



أبرز بنود الاتفاق الجديد



وأفادت المصادر بأن الاتفاق المرتقب يلبي بعض مطالب إيران المتعلقة بالحصول على دور أكبر في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو دور لم تكن تتمتع به قبل اندلاع الحرب.



وبحسب المصدرين الإقليميين، ينص الاتفاق قيد المناقشة على إقامة ترتيبات مؤقتة بين عمان وإيران في مضيق هرمز لمدة 60 يوماً، مع إمكانية تمديدها.



تشمل الترتيبات:



- مرور جميع السفن المتجهة إلى الخليج عبر ممر شمالي داخل المياه الإيرانية.



- مرور جميع السفن المغادرة للخليج باتجاه بحر العرب عبر ممر جنوبي داخل المياه العمانية بالتنسيق مع إيران.



- عدم فرض أي رسوم عبور خلال فترة الستين يوماً.



- العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوماً.



- استخدام الممر الأوسط لحركة الملاحة في الاتجاهين بعد تطهيره، وفق ترتيبات دائمة يجري التفاوض بشأنها بين عُمان وإيران.



وساطة إقليمية ودولية



وأشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض وسلطنة عُمان والوسطاء الإقليميين اعتقدوا أنهم توصلوا إلى اتفاق مع إيران قبل 3 أسابيع، قبل أن تستأنف طهران هجماتها على السفن، ما أدى إلى أسبوعين من القتال وكاد يتسبب في اندلاع حرب شاملة.



وشارك مسؤولون من قطر وباكستان والسعودية في جهود الوساطة إلى جانب المحادثات المباشرة بين عُمان وإيران، وفق المصدرين الإقليميين.



ولعب البيت الأبيض دوراً نشطاً في المفاوضات، إذ جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات عدة بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والعماني بدر البوسعيدي.



وأكد المصدران أن عراقجي وافق من حيث المبدأ على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه كان بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.



إعادة إطلاق المفاوضات



في المقابل، أفاد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة على الاتفاق يوم الثلاثاء. وتكتسب تلك الخطوة أهمية خاصة لأنها تهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وإعادة إطلاق المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر، السبت الماضي، عدم المضي قدماً في تهديداته بشن حملة قصف واسعة النطاق، لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، غير أنه في حال تعثر التوصل إلى اتفاق قريباً، فقد يمنح الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات عسكرية كبيرة.