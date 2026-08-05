نفى مصدر سعودي مسؤول لقناتَي «العربية» و«الحدث» وجود أي محادثات مع المليشيا الحوثية في مسقط أو عبر أي وسيط.

وكذّب المصدر ما تناولته وسائل إعلام غربية، آخرها وكالة «بلومبيرغ»، التي أفادت بأن المملكة تجري محادثات برعاية سلطنة عمان مع الحوثيين في العاصمة مسقط لاحتواء التوترات الأخيرة، وخصوصاً في البحر الأحمر.



وأدانت الرياض -بأشد العبارات- ما تطرّق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية من ادعاءات بخصوص حصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.



وشددت السعودية على أن السلام في اليمن لن يتحقق عبر الشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل عبر الإرادة الصادقة التي تضع مصلحة اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية التي أطالت أمد الصراع وفاقمت معاناة الملايين.