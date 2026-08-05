ارتفعت أسعار «بيتكوين» اليوم، مواصلةً تعافياً محدوداً وسط تزايد الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. وزادت «بيتكوين» بنسبة 0.9% لتصل إلى 64300.6 دولار.



ومع ذلك، ظلت العملة المشفرة الأكبر في العالم محصورة ضمن نطاق تداول ضيق، إذ واجهت أسواق العملات المشفرة تداعيات عملية اختراق بارزة أخيراً، فضلاً عن استمرار عمليات البيع من جانب إحدى كبرى الشركات الحائزة على «بيتكوين».



اتفاق وشيك



وأفاد موقع «أكسيوس» أخيراً، أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع كل من سلطنة عمان وإيران للإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز في موعد قد يكون في أقرب وقت ممكن. غير أن تقارير إعلامية إيرانية منفصلة أشارت إلى تحذير طهران من احتمالية تأجيل الاتفاق بسبب استمرار التهديدات الأمريكية في المنطقة. وأكد العديد من المسؤولين الأمريكيين أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً هذا الأسبوع، إذ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة أجريت أمس (الثلاثاء) بأن الاتفاق بشأن هرمز «وشيك».



إقبال المستثمرين



وفي المقابل، رفضت إيران إلى حد كبير المزاعم التي تفيد بوجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع وسطاء في سلطنة عمان.

ورغم ذلك، أدى التفاؤل بشأن اتفاق محتمل لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي إلى تراجع حاد في أسعار النفط، وفي الوقت نفسه حفّز إقبال المستثمرين على المخاطرة في الأسواق. لكن العملات المشفرة لم تستفد من هذا الاتجاه إلا بشكل مؤقت وعابر، إذ بدا أن المستثمرين يفضلون أسهم شركات الذكاء الاصطناعي -التي تتمتع بأساسيات مالية أكثر وضوحاً- على الاستثمارات القائمة على المضاربة. كما تعزز الإقبال على أسهم التكنولوجيا بفضل نتائج أرباح قوية حققتها شركات القطاع خلال الأسبوع الماضي، في حين جذبت الخسائر الحادة التي مُني بها القطاع في شهر يوليو المشترين الباحثين عن صفقات بأسعار مغرية.