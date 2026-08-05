تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نمواً في جذب الزوار، بعدما ارتفع عدد السياح الوافدين إليها بنسبة 67% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، في أكبر زيادة مسجلة بين الاقتصادات، وذلك بحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يقارن أعداد السياح الدوليين بين عامي 2019 و2025.



إستراتيجية رؤية 2030



وبحسب التقرير، جاءت هذه القفزة ثمرة إستراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاع السياحي عبر تسهيل إجراءات التأشيرات، وزيادة السعة الجوية، وإطلاق مشاريع ضخمة في مجالات الثقافة والترفيه والسياحة الفاخرة، ما حول المملكة إلى واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم.



أبرز الرابحين



ووفقاً للتقرير، حقق المغرب نمواً بلغ 53% مقارنة بعام 2019، بينما سجلت مصر زيادة قوية بلغت 47%، مستفيدة من الطلب المتنامي على وجهات البحر المتوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية وتحسن الربط الجوي والترويج السياحي المكثف.



وتشير البيانات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت من أبرز الرابحين في مرحلة التعافي السياحي العالمي، متقدمة على العديد من الوجهات الأوروبية التقليدية التي عادت للنمو ولكن بوتيرة أبطأ نسبياً.



أداء قوي



وفي أمريكا اللاتينية، واصلت عدة دول تسجيل أداء قوي، إذ ارتفع عدد السياح الدوليين في البرازيل بنسبة 46%، تلتها كولومبيا بنسبة 45%، ثم تشيلي بنسبة 33%، في دلالة على تنامي جاذبية المنطقة للباحثين عن تجارب سفر جديدة خارج المسارات السياحية التقليدية.



أما في آسيا، فكانت اليابان بين أبرز قصص النجاح، إذ سجلت نمواً بلغ 34% مقارنة بعام 2019، مستفيدة من انتعاش الطلب العالمي بعد إعادة فتح الحدود وعودة حركة السفر الدولية بقوة.



ورغم أن أوروبا استعادت معظم زخمها السياحي، فإن مكاسبها جاءت أقل من تلك المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد ارتفعت أعداد السياح الدوليين في النرويج بنسبة 28%، وصربيا 27%، والدنمارك 22%، والبرتغال 20%، وإسبانيا 16%، وفرنسا 12%.