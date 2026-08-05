كشف كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» ماكسيمو توريرو، أن العالم أصبح على حافة موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية.



وأرجع توريرو السبب في ذلك التضخم المحتمل إلى الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو، قائلا في تصريحات صحفية: «إن هذين العاملين يهيئان لارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل».



مشكلة مضيق هرمز



وتوقع توريرو أن يبدأ ارتفاع أسعار السلع الأولية «بشكل أكبر الآن». وأضاف: «إن زيادة أسعار المواد الغذائية ستبدأ بحلول نهاية العام الحالي، ومن المؤكد أنها سترتفع أكثر العام القادم، إذ تستغرق عملية انتقال التأثير من السلع الأولية إلى سعر الأغذية النهائي ما بين 3-6 أشهر».



وأشار بقوله: «يمثل مضيق هرمز مشكلة تؤثر على جميع مدخلات السلع والنظم الزراعية، وخام برنت لأنه يستخدم في الضخ والتعبئة والمعالجة والنقل، والغاز الطبيعي لأنه يستخدم في مصانع الأسمدة».



ارتفاع تكاليف الطاقة



يذكر أن أسعار المواد الغذائية شكلت أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم في العالم في 2022، لكنها لا تزال مستقرة نسبياً حتى الآن هذا العام، بل إنها خففت في بعض المجالات من حدة الارتفاع الناجم عن زيادة تكاليف الطاقة.



لكن هذا الهدوء سيكون مؤقتاً على الأرجح بسبب عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام ونقص الأسمدة من منطقة الخليج ونقص الديزل في بعض أنحاء العالم وأحوال الطقس السيئة، تؤثر على التكاليف التي ستظهر في أسعار المستهلكين حتى لو تأخر ذلك.