صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 29.41 نقطة، ليصل إلى مستوى 10887.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 262 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 131 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والوطنية، وأسيج، والمتحدة للتأمين، وبي سي آي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مرافق، ورتال، وجزيرة تكافل، ولومي، وتبوك الزراعية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.98%، وكانت أسهم شركات أمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، ورتال، وبان، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومرافق، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 32.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 22126.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.7 مليون سهم.