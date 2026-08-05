كشفت مصادر «عكاظ» أن وكيل أعمال الحارس الدولي نواف العقيدي وصل خلال الساعات الماضية إلى مدينة لشبونة البرتغالية، من أجل إنهاء ملف تجديد عقد اللاعب مع نادي النصر.

وبحسب المصادر، أبلغ مسؤولو النصر وكيل أعمال العقيدي بعدم وجود نية لتجديد عقد الحارس، مع التوجه لإتمام انتقاله بشكل نهائي إلى نادي الفتح، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الناديين.

وأضافت المصادر أن الاتفاق المرتقب بين النصر والفتح سيتضمن أيضاً انتقال كلٍ من سعيد باعطية والحارس عبدالهادي العلوان إلى صفوف نادي النصر، ضمن الصفقة المنتظرة بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل بين الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القادمة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة.