«قد لا تستطيع مدرسة واحدة أن تصنع المستقبل، لكنها تستطيع أن تُخرِّج العقول التي تصنعه».



بهذه الفكرة يمكن قراءة إعلان وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة في منطقة القصيم. فالمبادرة تتجاوز كونها مشروعاً تعليمياً جديداً إلى كونها تعبيراً عن تحول في فهم وظيفة المدرسة نفسها؛ إذ لم تعد المدرسة مؤسسةً لنقل المعرفة فحسب، بل أصبحت منصة لبناء رأس المال البشري، وحاضنة للابتكار، وجسراً يربط التعليم بالاقتصاد والإبداع بالصناعة.



لقد شهد تعليم الموهوبين عالمياً تحولاً عميقاً خلال العقدين الأخيرين. ففي السابق انصب الاهتمام على اكتشاف الطلبة ذوي القدرات العقلية المرتفعة وتوفير مناهج أكثر عمقاً أو تسريع مساراتهم الدراسية. أما اليوم، فقد أصبح السؤال مختلفاً: كيف يمكن تحويل الموهبة إلى قدرة إنتاجية، والمعرفة إلى ابتكار، والتميز الفردي إلى قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد؟ ومن هنا، انتقلت برامج الموهوبين من ثقافة التفوق الأكاديمي إلى ثقافة الابتكار، ومن الفصول الدراسية إلى المختبرات، ومن حفظ المعرفة إلى إنتاجها.



ولا يأتي هذا التحول استجابةً لاتجاهات تربوية حديثة فحسب، بل يعكس تغيراً في طبيعة الاقتصاد العالمي. فالثروة في القرن الواحد والعشرين لم تعد تقاس بما تمتلكه الدول من موارد طبيعية، وإنما بما تملكه من عقول قادرة على الإبداع، ومن مؤسسات قادرة على تحويل المعرفة إلى منتجات وتقنيات وفرص تنموية. ولذلك أصبحت رعاية الموهوبين جزءاً من سياسات التنمية الاقتصادية، لا مجرد برنامج تربوي موجه لفئة محدودة من الطلبة.



وتؤكد الأدبيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الدول التي نجحت في بناء اقتصادات قائمة على المعرفة لم تبدأ بالمصانع، وإنما بدأت بالمدارس. غير أن تلك المدارس لم تكتفِ بتقديم مناهج أكثر صعوبة، بل أعادت تصميم بيئات التعلم لتصبح أكثر اتصالاً بالبحث العلمي، وأكثر انفتاحاً على الصناعة، وأكثر قدرة على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي والعمل التعاوني وريادة الأعمال. ولهذا لم تعد مؤشرات نجاحها تقتصر على نتائج الاختبارات، وإنما امتدت إلى براءات الاختراع، والمشروعات الريادية، والشراكات البحثية، والأثر الاقتصادي لمخرجاتها.



وفي هذا السياق تبرز أهمية مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة؛ فهي تمثل انتقالاً من تعليم يركز على المعرفة بوصفها غاية، إلى تعليم ينظر إلى المعرفة بوصفها وسيلة للإنتاج والابتكار. فالطالب في هذا النموذج لا يتلقى العلوم منفصلة عن تطبيقاتها، بل يتعلم داخل بيئة تتقاطع فيها الهندسة مع التقنية، والعلوم مع الصناعة، والتعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني. وهنا تتغير وظيفة المدرسة من إعداد متفوقين في الاختبارات إلى إعداد قادة للابتكار، قادرين على تطوير حلول واقعية للتحديات الصناعية والتنموية.



وليس هذا التوجه بعيداً عن المسار الذي سلكته الدول الرائدة في تعليم الموهوبين. ففي سنغافورة لم تعد برامج الموهوبين مقتصرة على تقديم مناهج أكثر صعوبة، بل أصبحت خبراتها الإثرائية وممارساتها التعليمية تنتقل إلى المدارس الأخرى، بما يوسع أثرها في النظام التعليمي كله. وفي كوريا الجنوبية ارتبطت سياسات رعاية الموهوبين منذ سنوات ببناء القدرات الوطنية في العلوم والتقنية، مع توسع المدارس والبرامج المتخصصة في مجالات العلوم والرياضيات، بوصفها ركيزة للابتكار الصناعي. أما ألمانيا، فقد عززت التعاون بين المدارس والجامعات والمؤسسات الصناعية، ليصبح الطالب جزءاً من منظومة الابتكار في سن مبكرة، لا متلقياً للمعرفة فقط. وتشير الأدبيات الدولية إلى أن هذه النماذج تختلف في أدواتها، لكنها تتفق في هدفها؛ تحويل الموهبة إلى قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد.



ومن هذا المنطلق، تبدو المبادرة السعودية أقرب إلى بناء نموذج وطني يستلهم الخبرات العالمية دون أن يستنسخها. فهي تنطلق من أولويات رؤية المملكة 2030 التي جعلت تنمية القدرات البشرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير الصناعات الوطنية، والاقتصاد القائم على الابتكار، محاور مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. كما يعكس التوسع في المدارس المتخصصة، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والقطاع الصناعي، وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، إدراكاً متزايداً بأن جودة التعليم تقاس بقدرته على الإسهام في تحقيق التنمية الوطنية.



ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية للمبادرة لن تُقاس بعدد المقبولين في المدرسة أو بنتائجهم الدراسية، وإنما بما تنتجه من أثر طويل المدى. فالنجاح الحقيقي يتمثل في بناء منظومة قادرة على تخريج باحثين ومهندسين ومبتكرين ورواد أعمال، وفي تحويل الأفكار إلى منتجات، والمشروعات الطلابية إلى شركات ناشئة، والأبحاث إلى حلول صناعية. فهذه هي المؤشرات التي أصبحت اليوم معياراً عالمياً لقياس أثر مدارس الموهوبين ومدارس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM).



ويبقى الرهان الأكبر على الإنسان. فالتاريخ الاقتصادي للدول يبين أن النهضات الصناعية الكبرى لم تبدأ من خطوط الإنتاج، بل من قاعات الدراسة، ولم تُبنَ بالمصانع وحدها، بل بالعقول التي صممتها وطورتها. ومن هنا، فإن الاستثمار في الموهوبين ليس ترفاً تربوياً، ولا برنامجاً مخصصاً للنخبة، بل استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن، وفي قدرته على المنافسة والابتكار.



إن مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة ليس مشروعاً مدرسياً جديداً فحسب، بل مشروع وطني. فالاستثمار في الموهوبين لم يعد يُنظر إليه باعتباره استثماراً تربوياً فقط، بل أصبح جزءاً من سياسات التنمية الاقتصادية وبناء رأس المال البشري. فحين تنجح الدولة في اكتشاف العقول المتميزة، وتوفر لها بيئة تعليمية محفزة، وتربطها بالبحث العلمي والصناعة، فإنها لا تخرّج طلبة متميزين فحسب، بل تبني علماء ومهندسين ومبتكرين ورواد أعمال يقودون اقتصاد المستقبل. ولذلك، فإن مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة ماهي إلا إعلان لدخول المملكة مرحلة جديدة في رعاية الموهبة؛ مرحلة ترى في الإنسان أعظم استثمار، وفي الابتكار ركيزة للتنمية، وفي التعليم بوابة للصناعة والاقتصاد. وهنا تكمن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة، التي تربط بين التعليم واحتياجات القطاعات الصناعية الواعدة، وتمنح الطلبة فرصة مبكرة لفهم بيئات العمل المستقبلية والتفاعل معها. وهنا يبدأ فصل جديد لمستقبل المدارس النوعية بمملكتنا الغالية.